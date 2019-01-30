Radisson Collection, Tsinandali Estate официально открылся

Состоялось официальное открытие отеля Radisson Collection, Tsinandali Estate в самом знаменитом винодельческом поместье Грузии — Цинандали. Отель расположен в историческом поместье в сердце самого популярного винодельческого региона страны - Кахетии. Этот поистине уникальный проект объединяет виноградник и историческую винодельню наряду с эксклюзивным гостиничным сервисом, включая СПА-центр на крыше, панорамный бассейн, а также потрясающие объекты для проведения мероприятий в окружении исторического парка площадью 18 гектаров.

Отель Radisson Collection, Tsinandali Estate располагает 141 стильным номером различной категории и предлагает гостиничный сервис и комфорт самого высокого уровня. Элегантное оформление каждого номера удивительным образом гармонирует с окружающим ландшафтом, а общая концепция филигранно вписана в настроение исторического поместья. Идея дизайна – в симбиозе грузинских традиций и изящных современных деталей, а номерной фонд являет собой образец стиля жизни. Проект был разработан SilkRoadGroup при инвестиционной поддержке АО «Фонд Партнерства».

Усадьба имеет богатую винодельческую историю, именно здесь впервые в Грузии вино стали разливать в бутылки. Ценители этого напитка, желающие прикоснуться к сокровенному наследию грузинских виноделов, смогут отправиться в путешествие по местному винограднику, посетить исключительную винотеку и дегустационный бар, познакомиться с коллекцией вин из винных погребов князя Александра Чавчавадзе. Отель расположился в самом центре исторического парка площадью 18 га, в нескольких минутах ходьбы от дворцового музея Цинандали князя Александра Чавчавадзе - памятника основателю грузинского романтизма и популярной туристической достопримечательности.

Отель Radisson Collection, Tsinandali Estate подарит гостям множество гастрономических впечатлений. На его территории работают три ресторана: «Князь Александр» с собственной террасой и международной кухней, французский «Le Bistro» и «Кахетия» с аутентичной грузинской кухней. Любители уединенной обстановки смогут воспользоваться частным обслуживанием в комплексе Blue Room. В то же время прекрасным местом для общения станут три бара, где гостям предложат продегустировать местные вина и изысканные коктейли.

Кроме того, гости смогут сделать перерыв между разнообразными захватывающими приключениями и отдохнуть в СПА-комплексе отеля. Отель также идеален для проведения деловых встреч и праздничных мероприятий и может похвастаться помещениями общей площадью более 2350 кв. м.

Над проектом отеля работали всемирно известные архитекторы Джон Фотиадис (John Fotiadis), Кристина Габас (Christina Gabas) и Дамьен Фигуэра (Damien Figueras). Потрясающий дизайн интерьеров был разработан известным во всем мире промышленным и светодизайнером Инго Маурером (Ingo Maurer) и грузинским художником и скульптором Тамарой Квеситадзе.

Отличительной особенностью территории отеля является открытый амфитеатр с раздвижной крышей, спроектированный Хавьером Фабре (Xavier Fabre). Он вмещает до 1200 человек и, благодаря своей универсальности, может служить площадкой для проведения концертов, свадебных торжеств, гала-ужинов, спектаклей и модных показов.